Razvezao jezik: Đedović uveren da su Ivan i Jelena bili intimni pre početka rijalitija! Smatra da je pas Beka bila paravan za njihovo viđanje!

U emisiji ''Izbacivanje'', Marko Đedović istakao je smatra da je Ivan Marinković bio intiman sa Jelenom Ilić pre početka rijalitija.

- Kako ti sad deluje Jelena? Mnogi misle da Ivan još uvek voli Jelenu - rekla je voditeljka.

- Siguran sam da je voli. Verujem da su se oni nešto dogovorili pre ove setone. Siguran sam da Ivan ne laže i da je bio intiman sa njom tik pred početak rijalitija. Kako to da odjednom ide ona po psa da uze od njega, a na sve to Ivanu donosi stvari s hemijskog?! Njima je pas služio da komuniciraju preko njega, a da im to ne zamere ljudi - istakao je Đedović.

