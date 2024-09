Zaslužuju jedno drugo: Đedović šokiran odnosom Ivana i Jelene! Izanalizirao njigov lik i delo! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Marko Đedović prokomentarisao je odnos Jelene Ilić i Ivana Marinkovića u emisiji ''Izbacivanje.''.

- Jelena je meni govorila svaki svoj korak, delila je sa mnom detalje koji su najduvblji delovi njihove intime. Znao sam sve, jer mi je ona to rekla. Onda se nakon izgovorenih reči ponovo nalaze u istom stanu i razmenjuju nežnosti. Kako je to tako?! Nije mi jasno. Mislim da zaslužuju jedno drugo, možda je to za njih. Njih dvoje teraju inat jedno drugom - kazao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.