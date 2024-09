Gastoz gubi strpljenje za Anđelu: Njen bezobrazluk neće da trpi, Kačavenda jedva dočekala da je ogovara! (VIDEO)

Morao da se požali na nju!

Nenad Marinković Gastoz požalio se Mileni Kačavendi i Luki Vujoviću na ponašanje Anđele Đuričić, za koje smatra da je bezobrazno i da neće moći dugo da ga toleriše.

- To ne tolerišem baš puno - rekao je Gastoz.

- Ne možeš da se ne družiš ni sa kim 10 meseci... Znaš kad bude puklo sa ovim malim. Najjače kad je od njega sastavila muškarca, to je bilo degutantno - govorila je Milena.

- Sama sebi lopatu u glavu. I kad treba da se svađa... Devojko, polako... - pričao je Gastoz.

- Naduvala je Ša, a njen frajer bio 29 godina stariji od nje - rekla je Milena.

- Ranjiva je i izgubljena... Sve ono što meni treba... Šalim se. Dame biraju, ja sam taj momak... Bilo bi biolesno da ona poludi sa mnom za dan. Ona je sebi napravila gard ozbiljan - dodao je Gastoz.

- Možda je ona ušla sa nekim ciljom ovde - rekao je Luka.

- Pitao sam je da popijemo čaj, a ne da... Kao da se ona plaši da ne odlepi za mnom - dodao je Gastoz.

- Bila je sa Zvezdanom Slavnićem - otkrila je Milena Luki.

- Kako ne znam... To je ono "Je l' si prala zubiće?"... Za to ja znam. On je dosta stariji od nje - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić