On je teletabis, digli su cenu Kariću i meni: Gastoz brutalno urisao Rajačića, otkrio zbog čega hoće da digne ruke od Anđele! (VIDEO)

Izneo surov sud o gorućim temama iz Elite!

Nenad Marinković Gastoz razgovarao je u "Šiša baru" sa voditeljom Darkom Tanasijevićem. On je prvo govorio o ponašanju Anđele Đuričić.

- Ja njoj već 14 dana kad je vidim govorim, pitam neke normalne stvari... Danas joj se nisam obratio, jer sam očekivao da će ona da kaže... Nije ni to. Malo je bezobrazno sa njene strane, ali ajde neću da požurujem i neka ide sve svojim tokom - govorio je Gastoz.

- Da li te odbijanje još više radi ili te boli uvo? - pitao je Darko.

- Ja sam joj se probližio na kulturan način, ako posle 14 dana mog lepog ponašanja meni ni ćao danas nije rekla, a živimo u istoj kući, pa ako želi da me odbije na dobrom je putu. Ako je napravila taj oklop, znam da je ranjiva, rezervisana i kao da ima amove, okej neka izgura šta treba. Mislim da sam bio korektan, i dalje ću i biti. Oduševila me je kad me je spustila u emisiji, pa mi se izvinila i rekla da je preterala. Ima manire koji mi ne daju da joj kažem da se tera. Ja sam muškarac, nemam šta da izgubim. Ne želim da joj budem smetnja, a ni da lebdim nad njom, a da ona ne zna da mi kaže ni dobar dan - nastavio je Marinković.

- Je l' ti se stvarno dopala? - pitao je Darko Tanasijević.

- Jeste, preslatka mi je. Dama je, mačkasta. Energija za koju znam da postoji u njoj, ona je teško daje. Malo da se opustimo, pričamo. Ona po ceo dan trči sa Urošem, to je smešna priča. Ona kao da želi konstantno da bude u grču, pa da snagu ispolji u svađi - govorio je Gastoz, pa prokomentarisao Anđelinu svađu sa Ša i Mionom.

- Mioni nešto prigovara, a sve je to bila i njena priča, pa će sad ona koja je bila grešnica i sad je svetica, pa ćemo da slušamo šta treba da radi. Ako devojci odgovara Ša, pa nema 14 godina i treba sama da vidi. Njoj onda kažu one tri famozne stvari koje je radila, ne bude prijatno ni njoj, ni meni, ni njenim roditeljima, fanovima - objasnio je on.

- Zaratio si i sa Miljanom Kulić - dodao je Darko.

- Miljana Kulić je prevrtljiva i tu nema šta. Znam je, fon reči joj je malo jači i to je to. Njoj nešto ako kažeš odmah se savija i simulira neka stvari, a onda sam sutra Galence. Meni je ona ravna linija jer znam šta mogu da očekujem od nje - rekao je on.

- Kakav su ti par Mateja i Aneli? - upitao je voditelj.

- Više emocija imamo Anđela i ja koji nećemo na čaj, nego oni koji su po ceo dan zajedno. Mlaki su mi, ali ajde, vreme će da pokaže. Ja mislim ako je do interesa onda je interes zajednički. Mislim da su videli šta bi to moglo da bude. Aneli je lepo da ima muškarca, dečko, priča i vožnja. Kad pogledaš šta je pačija brigada uradila, nije ni čudno da je uhvatio nešto bar kvalitetno - komentarisao je Gastoz, pa izneo sud o Urošu Rajačiću:

- On je ozbiljna budaletina... Nije on ni Alfa, ni Beta... On je ozbiljan teletabis. Okej je dečko da popričamo, ali ovo što je uradio je klasičak Tinkivinki. Ja njega nisam ni prepoznao da je bio sa Jelenom. Njemu je dovoljno da neko priča o njemu, a ja nisam očekivao da je toliko plitak. On je zglajznuo sa ovim lavorkama. Oni samo dižu cenu meni i Kariću, mi smo nedodirljivi, i dalje smo na ceni - rekao je Marinković.

Autor: A. Nikolić