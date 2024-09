Bez energije, dva duha: Uroš razvezao jezik, opleo po Aneli i Mateji! (VIDEO)

Šok!

Uroš Stanić dao je svoj sud o trenutnim dešavanjima u Beloj kući, te je voditelju Darku Tanasijeviću priznao šta misli o odnosu Mateje Matijevića i Aneli Ahmić.

- Nikako ne izgledaju. Bez energija, dva duha. To je klasičan inat s njene strane. Ne vidim nikakvu ljubav. Katastrofa je da je sebi dozvolila da ima se*s u rijalitiju, a nije ni ušla s njim u rijaliti. Ona je prvo to uradila, pa tek onda sa njim ušla u odnos. Mateji bi bilo bolje da me se okane i ne kači za mene - kazao je Uroš.

- Šta misliš o Anđeli i Gastozu? - upitao je Darko.

-J ako su mi interesantni. Voleo bih da nešto tu bude. Isto tako sam primetio emicije između Terze i Sofije. Žao mi je jako Milice, ali ne znam šta da kažem. Mislim da će u vezu ući za koji dan - kazao je Uroš.

Autor: S.Z.