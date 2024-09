Znao sam da je priglupa, ali ovoliko: Gruja očajnički napljuvao Mimas, Mrvica tvrdi da mu se ona sviđa (VIDEO)

Da li će uploviti u nešto sa njom?!

Nikola Grujić i Jelena Nedeljković Mrvica rešili su da se prošetaju imanjem, te su odmah našli svoje teme za razgovor. Oni su rešili da se sklone od očiju javnosti, te su na svom tajanstvenom mestu. Gruja je opet iskoristio priliku, pa je opleo po Mimas.

- Rekao mi je Uroš juče da se nisu je*ali - rekla je Mrvica.

- Ma boli me uvo. Nije mi ona jasna, znao sam da je priglupa, ali toliko...On mi je jasan on igra rijaliti i to je to - rekao je Gruja.

- Ma vidi se da ti nedostaje, ali to je uvek tako. Kad nekog izgubiš, shvatiš koliko ti fali - rekla je Mrvica.

- Pa naravno da me fali, nisam ja klošar ko ona - rekao je Gruja.

- Ne treba da ulaziš ui neki odnos dok ne raščistiš sve, ja znam da se ja tebi sviđam i ti znaš da ti se sviđam, ali ja ne želim nikakav odnos - rekla je Mrvica.

- Kad sam ja to rekao? - upitao je Gruja.

- Pa znamo oboje - rekla je Mrvica.

- Jel ti misliš da mene neko može da povredi posle ovoga? - upitao je Gruja.

- Pa ne, ali mislim da na tu bol može dodatno neko da te povredi - rekla je Mrvica.

Autor: N.P.