Priznala sve!

U toku je anketa,a učesnici imaju zadatak da glasaju za najvećeg foliranta u kući. Reč je dobila Sofija Janićijević koja je otkrila da između nje i Terze ipak nešto postoji.

- Ima dosta foliranta, ali ajde prvi nek bude Ivan Marinković, drugi je Uroš Rajačić on je potpuni folirant i treća osoba bi mogla da bude Sofija jer je bacila oko na Terzu - rekla je Branka.

- Meni je nepobediv Rajačić, on je definitivno broj jedan, njegov komentar neću nikada da zaboravim kad je rekao da su sve odvratne nakon izbora za Miss. Uroš Stanić jer mi je na glavu seo sa glupostima, treća je Anđela - rekla je Kristina.

- Ja sam jedinka došla sam sama ovde i tako želim da me gledate. Ako mi kažete da gledam u nekog, ja se ne gledam sama, gleda na primer Terza mene i ja njega, i nisam ja kriva za nešto što će biti ili je bilo - rekl je Sofija.

-Prva osoba je Gastoz jer me stalno perfidno komentariše, a druga osoba je Kadrić, mene zanima zašto on mene uvek navodi? Kakav problem ima sa mnom? - rekla je Sofija.

- Zato što mu se sviđaš - rekao je Munja.

- Prva osoba je osoba koja ćuti dok mene optužuju sve vreme za nešto što će biti ili je bilo, a to je Terza. Trebao je da kaže da ne mogu ja da nosim svu krivicu, ako nečega ima ili nema, ili će biti treba da me odbraniš . Meni to nije fer - rekla je Sofija.

- Da li ti misliš da interesuješ Sofiju? - upitao je Mića.

- Mislim da ne, mislim da - rekao je Terza.

- Da li Sofija misliš da interesuješ da Terzu? - upitao je Mića.

- Da - rekla je Sofija, pa se ispravila: Ne, mislila sam kontra - rekla je Sofija.

- Ja kapiram Miću, znam šta on radi - rekao je Terza.

Autor: N.P.