Samo želi da opravda svoj postupak: Jovana Cvijanović tvrdi da će veza Mimas i Uroša biti kratkog daha, evo šta kaže za propali brak Marinkovića

Direktno u metu!

U toku je emisija 'Pitam za druga' na Red TV, a voditeljka Ana Radulović ugostila je bivšu rijaliti učesnicu Jovanu Cvijanović i novinara Pink.rs portala Nikolu Žugića. Njih dvoje su progovorili o odnosu Uroša Rajačića i Milane Šarac Mimas, a potom su se osvrnuli i na propali brak Ivana i Jelene Marinkovića.

- Definitivno je ovaj postupak digao prašinu. Pogotovo kada u 7 ujutru raskine sa Grujom, a posle par sati ona se smuva sa Urošem - rekao je Nikola.

- Jovana da li ti Uroš deluje pažljiviji sa Mimas? - upitala je Ana.

- Ne, on gleda samo da opravda svoj postupak. Sada je ponovio istu grešku kao prošle godine i želi da dokaže da je to to. Ja se kladim da će to potrajati od 5 do 7 dana, pa će i sledeća devojka doći. Njegova laž sinoć kao da hoće da pobegne, on nikad ne bi pobegao iz rijalitija. Ja nisam pratila Zadrugu 5, ali ja nisam videla neku ljubav između njih. Ne bi me čudilo da se ni njih dvoje pomire za mesec dana, deluje mi Gruja kao da čeka da se pomiri sa njom - rekla je Jovana.

- Da li više veruješ u pomirenje Ivana i Jelene ili Mimas i Gruje? - upitao je Nikola.

- E to je tema za sebe. Ja msilim da Ivan i Jelena imaju želudac za to da se pomire, ako oni posle svega mogu da bar budu u istom stanu, ja ne znam. Ona je automatski pregazila sve - rekla je Jovana.

- Kako vam se čini Branka? - upitala je Ana.

- Ja sam bio u karantinu, sa Brankom sam pričao privatno jer je ona meni bila simpatična. Ona je prva osoba iz Srbije koja je osvanula na Hrvatskoj stranici ''Play boy''. Mislim da se njoj Ivan dopada stvarno, ali Ivan voli Jelenu - rekao je Nikola.

Autor: N.P.