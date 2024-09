Sateran u ćošak: Miljana priznala da je očekivala da se Terza visoko kotira na anketi ljudi koji su najviše razočarali, on promenio sve boje! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević otkrio je učesnicima u emisiji ''Pretres nedelje'' ko je gledaoce najviše razočarao po brojevima glasova.

-Miljana, na trećem mestu je Terza - kazao je voditelj.

- Očekivano. Iskreno, ja sam takođe razočarana. Milica čeka bebu sa njim, a on ovde ne mari za to. Njemu je Sofija pomuzila razum totalno. On ide u štalu često, zbog čega to više nikom nije jasno, ali to radi i ona. Žao mi je Milica. Naravno da je razočarao - kazala je Miljana.

- Šta ja to radim sa Sofijom? - upitao je Terza.

- Molim te, samo nemoj da me nerviraš, očigledno je. Flertuješ sa Sofijom, brižan si jako. Ili se distanciraj od Sofije, ili budi fer i reci da ne želiš da budeš sa Milicom - istakla je Miljana.

- Ništa ne radim sa Sofijom. Neka me povetuju učesnici sa njom, mi ništa nemamo. Ja misim da sam treće mesto zbog svađe sa Aneli i svega što sam joj izrekao, pa su ljudi tako glasali - rekao je Terza.

