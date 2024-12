Neočekivan potez: Uroš naveo Aneli na pozitivnoj anketi, otkrio u kom momentu mu je najviše pomogla! (VIDEO)

Šok!

U toku je Anketa, a učesnici biraju osobu koja najviše brine o drugima i njihovim osećanjima. Ivan Marinković sledeći izlaže.

- Matea je dosta brinula o drugima, tako da ona je prva. Drugo mesto je Terza. Božu sam hteo da stavim u isti koš sa Mateom. Na treće mesto je i Kadra, Karić - rekao je Ivan.

- Meni Stefan uvek pruži osećaj, uvek kaže nešto pozitivno za mene i to mi puno znači. Gruja je drugo mesto, kad me zagrli, to je da uzdahnem. Treća osoba je Munja - rekla je Aleksandra.

- Ja samo da kažem da će Sofija dobiti tužbu, za sve one laži. Prva psoba je Đedović, bio je tu kad sam nosio kragnu napolju, takođe i Aneli. Drugo mesto Karić i treće Slađa - rekao je Uroš.

- Prvo mesto Nenad, drugo Aneli i treće Dačo - rekla je Teodora.

- Naveo bih Božu, pazio je na mene kad sam imao problem, Rajačič drugo mesto i treće mesto Mića - rekao je Mateja.

Autor: Iva Stanković