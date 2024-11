Aneli Ahmić bila sa oženjenim?! Uroš otkrio sve detalje letnje afere, priznao da je čekao na ulici dok je ona bila u G klasi: Zove se... (VIDEO)

Šok!

U emisiji 'Pitanja novinara', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Urošem Stanićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić. Naime Uroš je otkrio da je Aneli imala aferu sa oženjenim čovekom tokom leta, dok je on čekao pored kola dvadeset minuta kako bi ona završila sve što ima.

- Uroše kako gledaš raskol između Slađe i Aneli? - upitao je Darko.

- Ja sam uz Slađu sada zato što je ona bila prošlu celu sezonu i Aneli nije zamerala Slađi kada se divila Staniji, družila se sa Majom i tako dalje, a sada kada joj Slađa nije potrebna ona je šutnula. Ja da hoću da pevam njoj bi pevao na G klasu navikla - rekao je Uroš.

- Zašto, kakve veze imaju G klase? - upitao je Darko.

- Ja to nikad nisam hteo da odam, ali moraću. Ona je upoznala njega na žurci, posle smo otišli do pekare da jedemo i ona je ostala sa njim u kolima. Imala je sa njim kres kombinacije, to je oženjen čovek. Zove se Mitke, on je iz Švedske. Ona ima u telefonu slike kako se ljubi sa Mitketom, a na sve to se čula sa Alibabom preko lažnog profila. Ja sam pokušao da je odmaknem od tog oženjenog čoveka, ali to nije tema - rekao je Uroš, pa dodao:

- Ona je zamerala Slađi druženje sa Enom, a posle se ona pomirila sa njom. Na žurki sam joj rekao da se ne miri sa Terzom jer joj je vređao dete, ali ona je bila mortus pijana i nije marila za te stvari. Prešla je i Eni preko toga što je rekla da je napunjena utroba, njoj je obraz očigledno đon. Ovakva nije bila prošla sezone, videli smo kako se ponašala na žurci. Aneli se ove godine srozala do dna - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.