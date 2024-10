Haos ne prestaje: Aneli odgovorila na optužbe da je imala vrelu akciju sa oženjenim muškarcem, dok ju je Uroš čekao u kolima! (VIDEO)

Burna noć u Beloj kući!

U toku je "Igra istine", a Slađa Lazić Poršelina postavila je pitanje Ani Spasojević.

- Videla sam da si se pomirila sa Munjom, a ja sm rekla da ćete večeras da se pomirite kao momak i devojka. Da li ćeš mu dati drugu šansu? - pitala je Poršelina.

- Postavila si isto pitanje kao što je on dobio. Ništa se ne dešava. Spontano smo ušli u komunikaciju, on se meni obratio i pričali smo o stvarima koje su se izdešavale. Pričali smo danas, ništa se ne dešava i neće doći do pomirenja. To je to - odgovorila je Ana.

Ana je postavila pitanje Borislavu Terziću Terzi.

- Kakvo je tvoje mišljenje o Aneli posle svih sukoba? - pitala je Ana.

- Malo sam razmislio i rekao sam da ne treba da ulčazim u glupe sukobe i vređanja. Žao mi je što sam joj opsovao. Mi smo se svađali i mirili, ali nemam loše mišljenje o njoj. Mi preteramo u svađama i psovkama - rekao je Terza.

- Meni je loše jer me ova sbodoba navodi da se kunem u svoje dete. Smećarko jedna, oblačila sam te i donosila sam ti garderobu. Mrš smećarko, ološu jedan - besnela je Aneli.

- Ja sam ti rekla da se ne kuneš u dete. Prošle godine si rekla da nećeš imati s*ks - govorila je Slađa.

- Šta mi diraš dete kozo jedna bezobrazna? Shvati da izgledaš jeftino - urlala je Ahmićeva.

- Ja imam pitaje za Aneli, sad si ušla u svađu sa Urošem i on je izneo informacije da si bila sa oženjenim čovekom koji ima dvoje dece i da je čekao u kolima dok si imala s*ks. Pitam samo da se odbraniš - dodao je Terza.

- Mi smo se samo upoznali. Išli smo da se provozamo krug, zagrlili se. On je meni napravio scenu ispred dečka jer mu fali Janjuš. Dečko nije oženjen, ali sam ja ušla ovde i izgubili smo komunikaciju. Uroš se snimao u kolima, mi smo slalai Janjušu. To je moj prijatelj koji je Janjušu rekao da me ne dira jer sam njegova drugarica i da nema potrebe da se svađamo. Janjuš je svedok - objašnjavala je Aneli.

Autor: A. Nikolić