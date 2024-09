Pruža mi pažnju, nežan je i to mi prija: Anđela dala Gastozu zeleno svetlo, sutra ide na čajanku sa njim! (VIDEO)

Priznala kakva su joj osećanja prema njemu!

Anđela Đuričić u Rajskom vrtu otvorila je dušu Drvetu mudrosti o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Kakav je odnos između tebe i Gastoza? - pitalo je Drvo.

- Takav je da sam zbog njega treća na anketi za folirante. Znam da je to zbog njega, jer jeste tako ispalo i svesna sam toga. On je ušao u kuću i čim je došao u kuću došao je da se upozna, da sedne sa mnom. Sabrala sam situacije, nakon toga dobacivanje, njegova panja i forice. Meni je sve to smešno jer mislim i sigurna sam da se igra rijalitija i to je okej, samo mislim da je našao pogrešnu osobu za to. On mene vidi kao nekog sa kim može ozbiljnu priču da pravi. Simaptična sam ja njemu, ali mu je simpatičnije da bude to slatko, nisam mu dostupna i to ga privlači, ali za rijaliti priču. Mi smo pričali, jako kratko i uvek se tu neko pojavi. Imam predrasude o njemu, mislim da je sa ciljem došao direktno na mene. Rekla sam mu to i rekao mi je da ćemo pričati o tome. Ja njega ne poznajem. Daću mu priliku da popijemo čaj, koji mi pokazuje čitav dan. Vodiću se kako meni odgovara. Kad mi je lepo piću kafu, kad ne neću. Ispala sam folirant jer sam ga odjavila, bila sam bezobrazna, ali sam mu se posle izvinila jer znam da sam preterala. On je predivan prema meni, pruža mi pažnju, nežan je i moram da priznam da mi to prija, ali ništa više od toga. Ne bojim se da provodimo vreme, jer imam neke druge emocije u glavi. Postoji vreme za sve, mislimd a igra rijaliti, ali ću da pustim da se upoznamo i onda ću da sagradim pravo mišljenje o njemu - objašnjavala je Anđela.

- Da li ti se Gastoz sviđa? - upitalo je Drvo.

- Ne sviđa mi se, samo mi je simpatičan jer je tako duhovit. Meni kad se neko sviđa drugačije se ponašam, već tri puta bih popila čaj. Simpatičan mi je jer mi pruža pažnju, ali ne može da mi se sviđa kad nisam sela sa njim i nisam mu dala prostor. Nigde ne žurim, ima vremena za sve. On je jako namazan i premazan, sigurna sam da igra igru sa mnom. Samo što on zna da sa mnom ne može kako hoće... To da je nešto on ozbiljan, to je smešno. Otići ću na čaj sa njim jer je i meni zanimljivo da ga provalim. Ja ću otvoreno da kažem šta i kako, jer juče kad sam rekla da ću čaj da popijem haos... Kao da nema pravo sa nekim kafu da popijem. Kad bi me videli, njemu bi punili glavu protiv mene, kao što mu i pune. Desiće se, spontano... Može sad, može sutra - govorila je ona.

Autor: A. Nikolić