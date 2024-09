Ima uličarski duh, izgleda kao mumija: Vendi žestoko isprozivala Mateju i Aneli, ovo je razlog

Bez dlake na jeziku!

Večeras u emisiji Pitam za druga na Red televiziji gost je Vesna Vukelić Vendi. Ona je komentarisala goruće teme iz popularnog rijalitija Elita 8. Vendi je bez dlake na jeziku govorila o mnogim temama koje tokom cele nedelje tresu Balkan, pa se posebno osvrnula na odnos Mateje Matijevića i Aneli Ahmić.

Na pitanje da šta misli o odnosu Mateje i Aneli, Vendi je na samom startu brutalno osula paljbu po Mateji ali i njhovoj kratkotrajnoj vezi:

- To ne moze da se nazove vezom, mi smo imali jedno mopodarstvo mediokriteta i razvratnih frikova koji su davali etikete da su u vezi, to nisu veze to su kombinacije, to nije veza to je blud i razvrat. Bilo bi jako neozbiljno da to tretiramo kao vezu, to je kombinacija - rekla je vendi na kontu njihovog odnosa, pa oplela po Mateji.

- On mi deluje kao da ima neki uličarski prizvuk, on ne može da se razigra, nema to teatralno u sebi, a voleo bi. Na sve to dolazi Aneli koja od prošle godine nosi jedan gorak ukus pogrešnih izbora, nameće se pitanje da li je pogrešan izbor ona. To što je ona prijemčiva za slušanje i gledanje ne opravdava njene poteze, izbor prošle godine bio je kardinalan i ona je doživela deformaciju, davala je auto golove i imala je dželata nad svojom glavom. On je vrlo nisko ocenjen jer je dopustio da se sa takvim frikom izblamira, i on i porodica, oni su animalne blamaže, onda dolazi Mateja on je kao mumija i voštana figura - dodala je Vendi aludirajući na Anelinu vezu u prošloj sezoni.

Na pitanje da li je Aneli prekinula vezu sa Matejom jer joj se dopao Luka Vujović, Vendi je odgovorila:

- To su sve kombinacije koje se broje u glavi. Ovde sada mi samo možemo da zaključimo kakav je njen ukus ili nivo svesti - odgovorila je Vendi.

Na pitanje da li Aneli ima i dalje neke emocije prema Marku Janjuševiću, Vendi nije štedela Aneli.

- Nije isključeno, ona nije duboko emotivna osoba. Nije ni profilisana ukusom njen sadržaj se zadržava na formi, ona je lakomislena osoba. Ona nema tu dubinu da bi mogla da privuče ozbiljnog muškarca - brutalno je komentarisala Vendi.

Detaljnije pogledati u nastavku:

Autor: M. Vićović