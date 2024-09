Postoji neki đavo u njemu koji ga ruši: Vendi ocrnila Ivana i Jelenu, otkrila sve detalje njihovog odnosa nakon Elite 7 (VIDEO)

Vendi preporučila duhovno pročišćenje Ivanu i Jeleni.

Vesna Vukelić Vendi, godimana je porodični prijatelj Ivana Marinkovića i Jelene Marinković. Na brojna pitanja u vezi njihovog odnosa govorila je u emisiji Pitam za druga na Red televiziji. Započela je sa iskrenim komentarisanjem njihovog odnosa i nije štedela reči.

- Moramo da se vratimo korak u nazad ova situacija gde je on njoj dao metak jer ga je promašila sa prvim nije nepoznata. Ona ga stalno gađa sa mecima koje njoj daje Ivan Marinkovic, on dobrovoljno želi da bude gađan, kod njega nije drugi nego hiljaditi metak. U prošlom rijalitiju ova veza bila je vrlo slična, njihov odnos ima konstantu zato što on daje metak ne mogu da krivim Jelenu. Njega boli maltretiranje sto je u disproporciji sa njihovim ratničkim duhom. Ivan je čovek koji voli da čita i da uči njegovo mačevanje sa drugim takmičarima ne moče da bude u reciprocitetu - započela je Vendi sa komentarima u svom stilu.

Kada je voditelja podsetila da su Vendi i Ivan prijatelji i upitala je da li se nakon prošle sezone Elite čula ili videla sa njim ili Jelenom, Vendi je krenula da objašnjava:

- Mi se nismo videli, preko glasovnih poruka so se čuli. Oni čitaju knjige zajedno u slobodno vreme. Ja sam ga izribala nakon prošle sezone i ja ne mogu nju da okrivim, on je krivac. Gledano nju ponaosob mogla bih da nađem zamerke. Bila je iznenađena sto je nisam kritilovala, ali to je intimna stvar. Ako joj je on prelazio preko svega krivim njega - zaključila je Vendi.

- Njeno labilno ponašanje dovodi do iskliznuća njene strane, to je jedna vrsta devijacije sa kojom mora da se pozabavi kroz duhovno očišćenje, ona je krenula na liturgije, išla u crkvu svetog Dimitrija. Ona poseduje mrak, i on je izrešeten nekim mrakom. Jednom prilikom dok sam vodila rijaliti on je ušao i krenuo da viče nešto na mene. Samo sam ga zakrstila i rekla neću dopustiti da se grešiš. Postoji neki đavo u njemu uz sve ove poene koje sam navela, neki đavo u njemu ga ruši, oni nisu đavoimane osobe, ali postoji neki đavo koji čuči u njima i ta dva đavola se slažu.

Osvrnula se i na njihov seksualni odnos pred Elitu 8, pa poručila:

- Prisustvovala sam svadbi i ta svadba je bila besprekotna u vazduhu se osetila ljubav. Kasnije je to počelo da klizi. Ovo što si navela ima svoju istinu i oni su i u braku bili intimni - zaključila je Vendi na temu njihovog odnosa.

Autor: M. Vićović