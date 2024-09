Kačavenda i Luka razvalili Terzu: Saznao da cela kuća bruji o njegovom poljupcu sa Sofijom, pa prebledeo kao krpa! (VIDEO)

O njihovom odnosu svi bruje, Milena ga raskrinkala!

Voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza u radio-emisiji "Amnezija" ugostili su Milenu Kačavendu i Luku Vujovića.

- Kako komentarišeš glasine da si krenuo na Kačavendu jer hoćeš da budeš prva tema? - pitao je Munja.

- Sve je to šou... Milena je mnogo jaka, ne dao Bog da sam na suprotnoj strani jer kad neko krene sa njom u duel... Ja sam džentlmen, pustio bih je. Obećala je da me vodi na more. Tri dana ovde kao tri meseca, dosta proživiš tokom dana. Pored toga što sam nov, ušao sam sa svima da se upoznam i eto - govorio se Luka.

- Kolega, da li primećuješ? Ona sija - rekao je Terza.

- Koliko se sećam sa bliskam od ulaska. Vi ste primetili neku energiju? Terza, mislim da ti pokušavaš da se opereš preko mene. Ja sam Terzu upozorila da ne čačka mečku. Terza, da li ćete Sofija i ti da budete prva tema? Da li ste se Sofija i ti noćas poljubili? Mislio si da imam zeca na očima, poljubio si je za laku noć. Možda ovde ima simpatija, ali kod tebe ima direktnih stvari. Šta se desilo ispod trema? Cela kuća gori - komentarisala je Kačavenda.

- Mića kad bude rekao neće moći da te opere ni cela Kenija - dodao je Luka.

- Poljubac nije bio - pravdao se Terza.

- Vidiš mu govor tela, to je to - dodao je Vujović.

- U pabu se vodila debata o romansi i da ćete biti prva tema. Ja sam ti lepo rekao da me ne čačkaš, ja sam te pitala direktno. Šta se desilo? Vidi se da emocije gore - nastavila je Milena.

- Da bude 1-1 kome si dao čokoladu ispod stola? Sofiji i to preko njega - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić