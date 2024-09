Ako ona nije uvidela da je pogrešila, ja sam lagan: Mateja stavlja svoj ponos ispred ljubavi prema Aneli, progovorio o flertu sa Aleksandrom! (VIDEO)

Ne želi da se ponižava!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić i Mateji Matijeviću.

- Da li ste vi normalni, vidimo šta osećate jedno prema drugom? Do kad mislite da terate inat - pročitao je Milan.

- Ja sve pratim, videla sam juče da je gledao Aleksandru i da su koketirali. Rekla sam ljudima da prate, da ne bude da umišljam. Sve ja vidim, ne teramo mi inat, jer ja nemam čime - rekla je Aneli.

- Ja ne teram inat, desilo se šta se desilo. Ako ona nije uvidela da je pogrešila, ja sam totalno lagan. Meni je Aleksandra top, osećam tu neku njenu energiju. Ne bih to nazvao flertom - rekao je Mateja.

- Kad je Aneli bila okrenuta leđima, on je gledao u nju, tako da on samo Aneli gleda. Ona je od sinoć neraspoložena, smatram da nije bila na žurci samo zato što su raskinuli. Aneli ne može da prizna grešku, on neće da joj priđe i meni je krivo zbog toga, jer su mi top. Mislim da je Mateja ne poznaje još dovoljno - rekla je Slađa.

- Imao sam jednu dilemu juče, kupio sam joj vino, da joj ostavim, onda sam shvatio da to ipak neću da radim. Imam ponos, s kojim pokrićem ona ima neki ponos? Smatram da neće ostati tako, jer mi je jako draga i sigurno ćemo popričati - pitao je Mateja.

Autor: Iva Stanković