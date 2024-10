Ponos mu je jači od ljubavi: Uprkos svom neverstvu, Munjez ne želi da ide Ani na noge! (VIDEO)

Ne želi da ne ponižava!

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima. Ana Spasojević sledeća je odgovarala na Darkova pitanja.

- Ana, je l' veruješ Eni kad kaže da joj je žao - pitao je Darko.

- Ne, ona meni nije ništa, pa da me povredi. On je glavni krivac. Ja da nisam bitna, ne bih bila ovde. Mada, ako sam ovako bitna, volela bih da ostanem nebitna. Ne bih htela da mi nije ništa sveto - rekla je Ana.

- Da li si nešto zamerala Munji ranije - upitao je Tanasijević.

- Smetale su mi mnoge stvari kod njega, iako nisam pričala to. Pričala sam s njim u krevetu, da mi ovde ne bi skakali - kazala je Ana.

- Da li veruješ da mu je i dalje stalo do tebe - pitao je Darko.

- Ne verujem ni u šta više - odgovorila je Ana.

- Nekako se stekao utisak da mu je više bilo stalo do toga što su osudili Enu - rekao je Darko.

- Kad sam to saznala, nisam htela da mi priđe. Nisam bila spremna da u tom momentu pričam s njim, jer bih mu svašta rekla, pa bi mi bilo krivo. Ni sa kim nisam ni pričala - rekla je Spasojevićeva.

- Ena sebe pokopava, lakše bi bilo da je rekla da sam greška, a ne inat. Nema ograđivanja, kriv sam i ja sam inicirao. Sa Anom sam pokušao par puta da pričam, ali ne pada mi na pamet da trčim za nekim. Znala je i ono sa Mimom od sinoć - rekao je Munjez.

- Za peckalice sam znala, ali za ljubljenje s njom i sa Džordi nisam - dobacila je Ana.

- Čim sam to uradio, znači da sam bio nezadovoljan u tom odnosu. To nema veze sa Anom, nego je do mene. To što se desilo sa Enom, moglo je sa bilo kojom drugom - rekao je Danijel.

Autor: Iva Stanković