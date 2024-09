Rekao mi je ajde da se pomirimo: Kačavenda otkrila Ivanov blam sa žurke, uverena da mu se sviđa! (VIDEO)

Ovoga nije bio svestan!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Ivanu Marinkoviću.

- Noćas moliš kumu da se pomirite, čak si je pomazio po licu. Da li si realan - pročitao je Milan.

- Ja se ovoga ne sećam - rekao je Ivan.

- Baš mi se uneo u lice, rekao mi je ajde da se pomirimo. Rekla sam mu da se odmakne, verujem da se ne seća - rekla je Kačavenda.

- Nisam znao da me toliko rade četiri piva. Krivo mi je što sam to uradio, neću više piti - rekao je Marinković.

- Ja sam uverena da mu se sviđam, ne skida mi se s kičme - rekla je kuma.

- Ti se meni ne skidaš s kičme, ja tebe ne pominjem - demantovao je Ivan.

- Ne, zato si na listi foliranata - rekla je Milena.

- On naglašava kako smo Aneli i ja dobre sad, a bile smo dobre i prošle sezone. On je vređao kad je bila trudna. Pokušava sad da potencira kako se ja mirim s nekim ljudima, on je čovek bez dostojanstva. Odvratan je i ljigav, bio bi i on podg*zna muva, da mu neko to dozvoljava - rekla je Jelena.

- Videli smo da je čovek bez karaktera, a to svima zamera - rekao je Bebica.

