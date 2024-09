Stojim iza toga da je đubre: Kadra osuo paljbu po Bebici, on uzvratio udarac, pa ga uporedio sa Ivanom Marinkovićem! (VIDEO)

Novi sukob!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Elvinu Kadriću.

- Da li misliš da si iznad drugih, pa ponižavaš učesnike? Ponizio si i Bebicu, koji je imao baš lepo mišljenje o tebi - pročitao je Milan.

- To je njihovo mišljenje, Bebica mene gleda kao gospodina, ali ja sam komentarisao to što je ranije radio. Stojim iza toga da je đubre. Ne voliš Teodoru, vodao si se sa Miljanom zbog dugova. To što si uradio na ruci, to može samo početnik uradi. Ostaviće te posle rijalitija - rekao je Kadra.

- Imao sam lepo mišljenje o njemu, ali on je jedan običan ljigavko. On je sličan Ivanu po karakteru, nezadovoljan je svojim životom, pa komentariše šta drugi rade. On je nesrećan, sam je to rekao. Smatra da je iznad svih nas. Niko nema lepo mišljenje o njemu, samo niko ne sme da mu kaže - kazao je Bebica.

- Evidentno je ponižavanje drugih ljudi - rekao je Karić.

- Čovek je rekao da je video stvari koje niko od nas nije video, znači da se postavlja iznad nas - dodao je Rajačić.

- Vi ste plićaci i zato tako razmišljate o njemu. On vidi mnoge stvari, samo ispituje teren i analizira ljude. On i ne želi da se svi druže s njim - rekla je Jelena.

Autor: Iva Stanković