Završio svaku komunikaciju sa njom: Najo otkrio da je Slađa postala Lažolina, ona ostala u šoku (VIDEO)

Ovo je iznenadilo !

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca' voditeljka je pročitala pitanje za Nikolu Škatarića Naju.

- Najo ako ne želiš ništa od Slađe onda se samo skloniš, a ne da je vređaš - glasilo je pitanje.

- Danas smo definitivno završili svaku komunikaciju, počela je da mi ubacuje neke reči u usta, samo da bi ona bila tema - rekao je Najo.

- Povredilo me to što mi je on rekao, bitno mi je što on kaže. Rekao mi je kao ko meni može da napravi dete, rekao je da sam ja previše glupa da se na to uvredim. Ja ne podnosim tako nešto, pogotovo što njega nisam uvredila. Jako sam plakala - rekla je Slađa.

- Sad nek Slađa kaže šta mu je zamerila koga gleda - rekao je Mića.

- Ja sam joj rekao da devojka od 35 godina treba da razmišlja o porodici, majci. Ona je rekla da će još deset godina biti u rijalitiju, a ja sam na to rekao ko će da prihvati da ti napravi dete. Nisam rekao da ona ne zaslužuje da bude majka - rekao je Najo.

- Zbog čega te Ivan nervira? - glasilo je pitanje za Naju.

- Ja sam samo rekao da mi se ne sviđaju njegove psovke - rekao je Najo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.