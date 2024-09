Za mene je krpa obična: Gruja izvređao Mimin fizički izgled, Rajačić odma skočio na njega! (VIDEO)

Izvređao je žestoko!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima odgleda klipove ogovaranja, spletki i podvala koje do sada nisu videli. U prvom video klipu Silvija Patrik teši uplakanog Nikolu Grujića Gruju koji tuguje za Mimom Šarac.

- Stvarno mi je Silvija mnogo pomogla, ja sam njoj zahvalan zaista. Ta nlp terapija me je spasila. Ja sam rekao za Mimu da ne treba da menja ono što joj je prirodno. Ja nikada nju nisam vređao, pričao sam da ne treba da se kvari prirodan izgled -rekao je Gruja.

- Verujem da je to pričao, prvo nadogradnju nisam imala 3 godine sad sam pred rijaliti uzela klipse da mogu da stavljam kad hoću, trepavice svilene isto nemam. Jednom sam otišla da uradim usta i on je meni rekao da će da raskine ako ostanem. On se zakleo u svoju decu da neće biti sa mnom pa jeste. Bila sam skroz prirodna uvek i zaista sam ga poštovala, posle raskida odjednom sam ružna a bila sam savršena do par dana -dodala je Mima.

Jel je voliš i dalje? -pitala je Ivana.

- Ne, ona je meni krpa obična, itekako ona mene uzima u usta, tako da mogu i ja da govorim o njoj šta mislim -dodao je Gruja.

- Ti si čoveče ostavio ženu zbog ove devojke i sad pričaš kako ne valja. Ovo je klasična sujeta, ona ništa nije radila na sebi tako da su to samo sujetne priče -dodao je Rajačić.

Autor: Nemanja Šolaja