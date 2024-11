Mima i Gruja na korak do pomirenja: Mića ih proglasio najvećim moralnim krpama! (VIDEO)

Žestoko prepucavanje!

U nastavku "Igre istine" Lepi Mića postavio je pitanje Nikoli Grujiću Gruji.

- Da li imaš karakter? - pitao je on.

- Karakter mi je nula, al ću se zakunem. Mislite kako hoćete - rekao je on.

- Da li se konačno ispunili svoj cilj da pokažete da ste moralne krpe? Ko je ljut što nisi stigli pokloni? - nastavio je Mića.

- Stigli su od zajedničke podrške - poručila je ona.

- Koliko znam Mima je imala dogovor da zbog para koje joj duguje Gruja njegova sestra organizuje rođendan, a to nije ispoštovano. Čuo sam da su se poljubili, on se sad pravda, a ovo je put ka pomirenju - otkrio je Uroš Rajačić.

- Ćuba je video da su se poljubili, bio sam tu kad je Mateja pitao Gruju, a on se zbunio - dodao je Munjez.

- Poljubila me je u obraz, nisam se ljubio u usta. Nisam se ni pitao, ona me je poljubila. Ja sam posle toga otišao u krevet - govorio je Gruja.

- Bili su zajedno u kupatilu i Gruja je pitao: "Koja je najdrža osoba koja će da dođe na rođendan?", rekla je Gruja - umešao se Ćuba.

- Veze s mozgom ovo nema, ja nisam videla ovakvo ponižavanje muškaraca u životu. Kako je ušao novi učesnik Marko shvatio sam da su drugari, Pirat ćaska sa njim i ima ga sa svima. Utorak je Pirat ležao preko nje, ljubili su se - govorila je Kačavenda.

- Uroš mali i veliki su slagali. Da li 100 puta treba da pričam? - besnela je Mimas.

Naredno pitanje bilo je za Sofi Tikačenko.

- Kako reaguješ na druženje Dače i Aneli? - pitao je Lepi Mića.

- Ne reagujem. Želim da manje vremena provodi sa ženama koje je navodio kao najlepše u kući. Taj odnos ne izgleda kao odnos mama i sin. Smeta mi to, ali ako on to želi ne mogu da zabranim - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić