Ja sam nju izabrao, a sad se svi slade: Gastoz ne prihvata da je kraj sa Anđelom, spreman da se bori za nju! (VIDEO)

U šoku zbog haosa koji je nastao!

Nenad Marinković Gastoz kukao je ispred paba "Prijatelji", nakon što je Anđela Đuričić donela odluku da stavi tačku na njihovo zbližavanje.

Gastoz nije mogao da veruje kako im se poremetio odnos tokom emisije, a Petar Ilić je pokušavao da ga ohrabri da će biti bolje kad prenoći.

- Kako mi je sve to poznato i ogavno. Ne može tako da se ponaša, mora da bude stamena. Ona uopšte nije mirna luka, nego je bura. Ja sam prvi njoj rekao da mene ništa ne zanima. Ti nas da si video, zaplakao bi. Znaš koji fluid smo imali i sad ovo. Ne želim ovako da se osećam posle 20 dana - govorio je Gastoz.

- Sofija ti je zavukla - rekao je Petar.

- Odrala mi je kožu. Koji je bio cilj? Ona nije imala cilj. Ja nju (Anđelu) veličam, lebdim oko nje. Ja sam nju izabrao i hoću nju. Je l' to nosi? To je onda i deo mene. Koliko ja imam trnja? Danas smo pričali nešto za kosu, rekao sam da preko dlake mogu da saznam sa kim je sve bila... Ona mi dala češalj, oduševila me je... Počeli smo da se smejemo, tako je bilo do j*ja. Neka prenoći. Uroš mi je rekao da prenoći, ali ja nisam pasulj. Ja sam sad nervozan. Ona je mene sad išikanirala kao g*vno. Mogla je da proguta knedlu i da mi kaže nasamo, sad će da se slade svi - rekao je Gastoz.

- Bio si super - dodao je Petar.

- Znam da sam bio super.

Autor: A. Nikolić