Još samo sat vremena do spektakla: Dušica Jakovljević otkrila kako se oseća i šta očekuje od Farme 8! Zbog jedne stvari je posebno ponosna

Ne krije sreću!

Voditeljka Dušica Jakovljević uspela je svojim vrednim radom da postane jedno od najpoznatijih televizijskih lica. Vođenje rijalitija ''Elite'' donelo joj je dodatnu slavu, a ona ne krije zadovoljstvo, zbog još jednog, posebnog anganžmana.

Večera startuje nova sezona rijalitija ''Farma'', a voditeljka je otkrila kako se oseća nekoliko sati pred početak ovog spektakla.

Da li si uzbuđena pred sam početa ''Farme?''

- Veoma polaskana i počastvovana jer mi je povereno da vodim dva rijalitija, na dve različite televizije, što do sada niko nije radio.

Kako ti se dopada koncept srednjevekovnog imanja?

Moj deo deo studija će biti u čuvenom, Leonardo studiju, iz kog se do sada nisu realizovale studiske emisije. Prvi sam voditelj koji će voditi odatle emisiju. Videla sam kako izgleda imanje, to zaista izgleda kao imanje iz srednjeg veka. Izgleda drugačije nego bilo šta što smo do sada imali prilike da vidimo. Jedva čekam da otkrijemo gledaocima detalje učešća budućih farmera i u kakvim će uslovima oni živeti. Mislim da će mnogi biti mnogo iznenađeni. Tek sad sledi inovacija, kada je reč o rijaliti programima.

Kako ti se dopadaju učesnici?

Kada je reč o našim učesnicima, ja se uvek trudim da ne znam ko ulazi, da bih sačuvala emociju za sam ulaza. Međutim, ove godine sam napravila presedan, pogledala sam kartice i videla sam par imena koja su poznata javnosti. Radujem se, jer postoje i ostali farmeri, ali za njih ću se i ja iznenaditi kad bude videla, jer nisam želela da istražim do kraja ko sve ulazi.

Autor: S.Z.