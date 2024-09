Nikad iskrenija Anđela Đuričić: Otkrila koliko joj znači Gastoz, pa priznala da iz straha beži od njega! (VIDEO)

Otvorila dušu o njihovom odnosu!

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević pozvao je Anđelu Đuričić, kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je ona sinoć odlučila da prekine.

- Šta se desilo? Sve sam pratio, kako ti gledaš na situaciju? - pitao je Darko.

- Verovatno si video naš razgovor danas, to sam mu najiskrenije rekla,. Osetila sam potrebu sinoć pred temu koja se potegla, a onda mi je višnja na torti bio taj momenat gde sam posložila kockice. On je jako dobar dečko i mislim da je jako posvećen meni sa kojom nema ništa. Smatram da zaslužuje nekoga ko može da mu se posveti, a ja nisam spremna ni u narednom periodu. Ne kažem da on traži. Ja nisam spremna za bilo šta konkretnije. Ne želim da bude kako sam nešto prihvatila, a da ništa nisam dala. Zaslužuje sve najbolje, a nisam u fazi da pružim maksimum. Ja uvek dam 100% od sebe, iako je loše za mene. Ne bih da ispadam loša prema njemu - govorila je Anđela.

- Gastoz je sam rekao da razume zašto si obazriva i rezervisana, da li smatraš da mogu da se dese neke lepe stvari, druženje, a da ti sputavaš sebe? - pitao je Darko.

- Moguće, nije da nema istine. Verovatno sam previše rezervisana. Kad smo imali veću komunikaciju meni to jeste prijalo, ali sam shvatila da možda nisam spremna za tako nešto. Možda to nije dobra odluka, možda jeste. Radim kako se osećam u trenutku. Neću da ispadam loša jer zaslužuje nekog ko mu je 100% posvećen, a ja nekad nisam ni za sebe raspoložena - objašnjavala je Anđela.

- Govorila si u sredu pohvalno o njemu, ali se to promenilo sinoć. Šta je bio okidač da onako reaguješ i da se sve loše odrazi na vaš odnos? - upitao je Darko Tanasijević.

- Okidač je bio kad je Sofija ustala, nebitna je Sofija. On je bio nešto što je mene uverilo da se vratim na početak i da imam osnovnu komunikaciju kao na početku. Ne kažem da je imao lošu nameru, jer ne bi biop fin prema meni da ima loše namere, samo je bio okidač da to presečem. Rekla sam da je bolje da se povučem jer ovo neće izaći dobro po mene. Izvinila sam mu se, jer možda nisam, trebala da dozvolim sebi da prihvatim tu pažnju - rekla je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić