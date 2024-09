Smeh do suza: Uroš i Gastoz napravili šou u emisiji, postali omiljeni duo u kući! (VIDEO)

Urnebesna scena u emisiji "Pitanja novinara"

Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Uroša Stanića da komentariše odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- To mi je simpatična priča i romantična, ja sam njih podržao. Meni deluje kao iskrena, šarmantna priča. On osvaja mkic po mic, svaki dan je nasmejava. On zbog njega ne skida osmeh s lica. Čajanka se nije desila, ali su se zbližili u Odabranima. sofija je lukava lisica, prelakirana i perfidno je pokušala Anđelu da ponizi i ubaci Gastozu nešto što nije rekao. Pokušala da rečenicu kaže u koristi koja njoj odgovara. Sofija vidi konkurenciju u Anđeli i Gastozu. Pokušavaju da ih udalje i zaustave priču. Ja mislim da je Anđela ovo prekinula na silu jer se plaši. Zna se u kom smeru je išlo - govorio je Uroš.

- Rekao sam Gastozu da treba da nastavi da se bori. Predviđam im lepu budućnost - rekao je Uroš, pa skočio na Gastoza zbog čega su svi počeli da se smeju.

- Želim im svu sreću. Ja mogu da pričam o njima tri sata, Anđela je moja najbolja drugarica, sa Gastozom sam u hotelu - poručio je on.

