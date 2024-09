Aleksandra razvezala jezik i osolila po Aneli: Proglasila je folirantom, Ahmićeva odmah uzvratila! Pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Haos u emisiji Pitanja novinara!

Mateja Matijević u emisiji "Pitanja novinara" otkrio je Darku Tanasijeviću kakav je njegov odnos sa Aleksandrom Nikolić.

- Imam top mišljenje o Aleksandri, jako je gotivim, jako mi je draga i poštujem je. Super mi je od glave do pete, njeni stavovi. Mi se nismo muvali, moram da stavim tačku na to. Meni se ona dopada kao devojka, ali to nije bio flert, nego igra. Ona nije samo sa mnom igrala tako, bila je igra na žurci. Prestaću da pijem na neko vreme, jer krenem da igram sa kamerom i visim sa šanka. Svestan sam gde sam i kako se to tumači - govorio je Mateja, nakon čega je reč dobila je Aleksandra.

- Čudno mi je bilo da se ona buni, a tad nisu ni bili zajedno. Ljudi ne znaju da razgraniče. Ima Aneli energiju, ali ne poklope se sve energije isto. U tom momentu se naša bolje poklopila, ali to nije muvanje. Ne bih da se mešam u njihov odnos, oni nisu bili zajedno, a mi smo se šalili i đuskali - pričala je ona.

- Da li Aneli ima pravo da ti drži moralne pridike? - upitao je Darko Tanasijević.

- Nema, niko nije svetac i ovo nije manastir i crkva. Meni se Aneli ne dopada kao osoba, taj osmeh, jako je veštačka. Kažu da je folirant, a i meni tako deluje. Ona kad sedi i kad ustane da govori, skroz je drugačija. Ja sam uvek ista. Sad kad je izašla, nije mi prirodna - govorila je Aleksandra.

- Ja se tako ponašam - rekla je Aneli.

- Kroz kuću ide drugačije. Imam pravo da kažem da se ona meni ne dopada. Ona je lažnjak i to je to, napadno je ušla i sa Matejom. Nisam joj ja kriva što se prosula za tri dana, pa bi sad to da opere, ali ne može. Ništa ja njoj nisam uradila, niti je uvredila - poručila je Aleksandra.

- Nikog ne gledam kao da su niža klasa, to nije istina. Ona misi da će nešto da postigne, ona mene ne zanima. Ona govori da sam ja njoj bila favorit. Mene uvek svi prozivaju. Meni je Maja bolja od ove, ova ima lošu energiju i muško ponašanje kao da je mafija - govorila je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić