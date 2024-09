Gazila bi preko leševa zarad sopstvenog cilja: Kačavenda ubeđena da je Sofija sa namerom razdvojila Anđelu i Gastoza (VIDEO)

Isprozivala je!

U toku je emisija 'Pitanja novinara, a voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi otkrila da li je sa namerom pokušala da razdvoji Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Sofija šta se desilo, da li si imala lošu nameru juče? - upitao je Darko.

- Ja sam se pogrešno izrazila, meni je to lepo kada on prihvata postupke njene iz prošlosti kakvi god da su. Nisam mislila stvarno ništa loše vezano za to - rekla je Sofija.

- Da li si pokušala da ispraviš situaciju? - upitao je Darko.

- Šta god budem imala i želela da opravdam ja ću to reći za stolom, nikako i nigde sa strane - rekla je Sofija.

Darko je podigao Milenu Kačavendu kako bi dala svoj sud o odnosu Anđele Đurič i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja mislim da je Gasto vrlo spontan i da sve što radi za Anđelu je spontano. Mislim da ukućanima ne odgovara priča jer trenutno nemamo prvu temu, a oni bi bili. Anđelin stav mi je jasan i mislim da će se ona opustiti vremenom jer je on tako spontan i lagan - rekla je Kačavenda, pa dodala:

- Mislim da je Sofija to uradila svesno. Komentar je bio direktan i upućen Anđeli da se ona ponizi. Sofija je premazana svim bojama, mislim da je sve jasno jer ona nije imala potrebu da priđe Anđeli i objasni šta i kako, ako je mislila drugačije. Mislim da je trebala da joj priđe, a ona jeste bila maliciozna zato što je to svesno uradila. Ja sam rekla jutros da nije bio momenat, a ona kao pa greška je to, rekla sam pa sam rekla. Ja kažem jedno je kad kažeš ovkao, a drugo za nečiji odnos ona meni kaže mene to ne interesuje. Ja sam Sofiju vrlo jasno okarakterisala, smatram da se ne povlači i sve radi direktno. Radi sve u svoju korist, pa čak gazi i preko leševa - rekla je Milena Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.