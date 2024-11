Sofija otkrila da je primetila Jelenin animozitet prema njoj, pa stavila Rajačića na stub srama: Ne znam kako on može da smuva nekog! (VIDEO)

Isprozivala ih za sve pare!

U toku je emisija ''Nominacije'', sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici će večeras birati između Jelene Ilić i Uroša Rajačića. Sofija Janićijević je na redu da nominuje.

- Nisam očekivala onako komentarisanje na budžđetu. Pokazala si da imaš neku lošu energiju i da me nešto ne voliš. Ne sviđa mi se generalno tvoje ponašanje, ne podržavam nasilje. Smatram da si spustila loptu sa Ivanom baš zbog tog nasilja, da ne bi popila neku tužbu. Delovala si mi super na početku - rekla je Sofija.

- Uroš je pokušao da me muva na početku - počela je Sofija.

- To je najveća budalaština koju sam čuo, jednom sam ti spremio kafu i to je to - ubacio se Rajačić.

- Na početku smo ga Gruja i ja sprdali, jer on muva na smešan način. Ne znam kako on može da smuva nekog - kazala je Sofija.

- Ne znam kako znaš kako muvam, kad tebe nisam muvao - rekao je Rajačić.

- Ostavljam Uroša, šaljem Jelenu - završila je Sofija.

- Uroš i ja imamo odličan odnos ove sezone. Zameram ti samo to što radiš sa tim devojkama, kvariš svoju reputaciju tim šklopocijama. Ostavljam Uroša, šaljem Jelenu - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković