Nastao tajac: Kačavenda otkrila da su se Sofija i Terza poljubili, a da Delićka flertuje sa Najom (VIDEO)

Ovo je razlog što se Teodora i Sofija pokrivaju!

U emisiji "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Teodorom Delić koja je otkrila da li flertuje sa Nikolom Škatarićem Najom.

Milena Kačavenda dobila je reč, te je otkrila da su se Sofija i Terza poljubili, a da Delićka flertuje sa Najom i da se zato njih dve pokrivaju.

- Teodora pričaj mi konkretno šta je problem između tebe i Nenada? - upitao je Darko.

- Milena Kačavenda je rekla Bebici da je Sofija pričala Terzi i Munji kako ja ne mogu da izdržim, kako ja hoću da ostavim Bebicu. Onda ja suočim Sofiju sa samom sobom, pitam je da li sam ikada pričala, ona kaže naravno da nisam i nisam nikome pričala. On mene gleda već dva dana. Čula sam da je Slađa krenula da ljbuomoriše Naju za mene, pa da je prebacivala i Ani Spasojevć. Ovde se ne zna ko koga je*e. Ja čvrsto stojim uz Nenada, može da priča ko šta hoće. Meni je bitno da Nenad vidi da li sam ja gledala ili nisam i to me aspolutno ne interesuje - rekla je Teodora.

- Najo šta je slagala Teodora i šta se zbiva između vas? - upitao je Darko.

- Sve laže. To je devojka koju sam ja odbio, namerno sam sinoć sedeo u ćošku i ona je mene gledala - rekao je Najo.

- Ja ne znam ti si rekao da se nećeš mešati u odnose, čak si i potapšao Bebicu po ramenu - rekla je Teodora.

- Zato što mi se sviđaš - rekao je Najo.

- Teodora i ja smo razgovarale na mnogo tema, ali nijedna nije bila vezana za Bebicu i njeno plakanje. Da su se gledali, ja to znam. Teodora je meni rekla vidiš kako me gleda, ja sam pogledala i rekla vidim da te stvarno gleda - rekla je Sofija.

- Kada je bio Miljanin rođendan, meni je Slađa rekla obrati pažnju da vidiš koliko se oni gledaju. Ja sam pogledala ka stepeništu, Teodora je pušila cigaru i gledala u Nikolu. Ja to nisam rekla Bebici, poenta priče je da svi lažu. Terza i Sofija su se poljubili, ona je tu tajnu poverila Delićki. Danas Sofija je rekla da neće da oda Teodoru da je Teodora ne bi odala. Njih dve se čuvaju i to je tačka - rekla je Milena.

- Što se tiče poljupca sa Sofijom, to nije istina. Mi se družimo i družili smo se. Što se tiče Teodore, meni je Slađa rekla da se Teodora i Škatarić gledaju, ja sam pogledao i to je bilo tako.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.