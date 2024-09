Prevazišli sve granice: Jelena grca u suzama nakon Ivanovog vređanje njene porodice, on uzvratio još većom paljbom! (VIDEO)

Rat kojem se ne nazire kraj!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Jelena Ilić Marinković je završila u suzama zbog Ivana Marinkovića, pa je obelodanila zbog čega joj teško pada kad joj pominje porodicu.

- On je do pre par meseci želeo da živi sa njima. Rastanak od mog dete mi je najteže pao. Ima 89 godina, plakao je kao kiša i hteo je da mi kaže jednu rečenicu, ali nije uspeo da je dovrši. On nije imao snage, imao je probleme i oseća da se nećemo videti kad izađem odavde. Ivan zna kakav odnos imam sa dekom, kako se držimo i kakva je moja tetka. Moja sestra je trudna. Ja sam htela bez dinara da ostanem kod kuće, samo da budem uz njih. Presekla sam i došla, a ova gnjida udara na porodicu - govorila je Jelena kroz suze.

- Ko si ti da pričaš o tome šta tebe boli? Hoćeš li do pet ujutru da patetišeš? - pitao je Ivan.

- Šta si ti izgovarao? Miljana je rekla kako si provodio vreme, kako si se sve vreme Mariji Kulić žalio na mene. Dovoljno je sinoć pokazao - rekla je Ivana.

- Sve što sam rekao za njenu porodicu ja stojim, jer je ona za moju izmišljala. Rekla mi je da posetim groblje svojih roditelja. Nikad joj ne ostajem dužan, ne njoj, nego bilo kome. Ja na silu ne mogu da plačem, a ona verovatno može. Pošto ona priča o mojoj porodici, 25 minuta je ovde pričala o mom životu, kaže da sam volela kuću u selu i jesam... Ona je moju kuću šest godina obožavala i klela se u tu kuću. Grubo je da kažem da me njeni ne vole, ali od sve dece tamo najmanje vole Jelenu. Ona u Beogradu ništa nije radila, vucarala se od stana do stana, dok se nije udomila kod Ivana Marinkovića. Ovo je klasična patetika, prevarant - nastavio je Marinković.

Autor: A. Nikolić