Novi dan, nova korpa: Škatarić pred svima oduvao Slađu, ni posle suza neće vezu sa njom! (VIDEO)

Ovo joj nije prijalo da čuje!

Za sam kraj emisije "Pitanja novinara" Jovan Ilić pozvao je Slađu Lazić Poršelinu i Nikolu Škatarića Naja da progovore o svom odnosu i otkriju šta se dešava.

- Nismo se pomirili, ja sam joj danas prišao da imamo neki okej odnos. Samo druženje i drugarski odnos - rekao je Najo.

- I onda ja plačem... Ja sam pogrešno shvatila iskreno, jer sam rekla da 10 godina želim da ulazim u rijaliti, a on me je pitao kome ću ja da rodim decu. Ovde se priča da me on nije prihvatio zbog mog ponašanja i oblačenja. Zna se šta ja izjavljujem, ali mene je narod takvu zavoleo i nema foliranja - govorila je Slađa.

- Najo, da li si mislio na nju kad si rekao: "Koja budala bi ti napravila dete?" - pitao je Joca novinar.

- Pogrešno se protumačilo, rekao sam to jer je rekla da će još 10 godina da bude u rijalitiju, da joj je sve igra i šala. Ja ne razmišljam o tome i to mi je poslednja misao u glavi. Samo sam izneo mišljenje da devojka od 34 godine treba da razmišlja o porodici - pojasnio je Najo.

- Moram da se promenim. Meni samo smeta što mi ne daje bar malo pažnjice. Ja njega izdvajam od svih - rekla je Slađa.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić