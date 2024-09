Oštra na jeziku!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica imali su buran odnos tokom ''Elite 7''. Međutim, situacija se promenila napolju, te su se pohvalili predivnom vezom, dok nisu ušli u osmu sezonu najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima. Od tada počele su spekulacije da je Delićeva bacila oko na zgodnog Crnogorca, Nikolu Škatarića Naja.

Učesnici su počeli sa brojnim teorijama zavere, te smo odlučili da stupimo u kontakt sa Teodorinom majkom, Slavicom.

Upitali smo je šta misli o sudu Milene Kačavende, koja je u sinoćnoj emisiji izjavila da Teodora potajno gleda Škatarića i da se poverava Sofiji Janićijević o njemu.

- Tu nema ništa od toga, Kačavendi je svojstveno da rastura tuđe veze i parove. Isto je to radila i prošle godine, šta će klimakterična babetina nego to da radi, sve je izmislila i slagala, sram je bilo. Teodora bi rekla, kao što uvek kaže, da li je gledala u njega, on što pilji to je već nešto drugo, napaljeni magarac - rekla je Slavica.

Dotakla se i Bebice, te prokomentarisala njegov stav da veruje Delićevoj.

- Nisam iznenađena time, jer on beskrajno veruje Tei i ona njemu, to što bacaju rovce neće postići ništa, jer njihova veza je jaka. Uverila sam u to i kad su dolazili kod mene, tako da samo mogu da im zavide i da budu ljubomorni - kazala je ona.

Za Nikolu Škatarića nije imala reči hvale.

- Škatarić je ortodoksna seljačina, on bi na svaku zgodnu ženu bacio oko, pa kod koje upali. Teodora je to primetila i nikada i da nije sa Nenadom ne bi bila s njim, mislim da će to shvatiti i Poršelina - završila je Slavica.

Autor: Iva Stanković