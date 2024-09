Džabe se odupire njegovim namerama: Miljana smatra da je Anđela zaljubljena do ušiju u Gastoza, evo koga je navela za najumišljenije (VIDEO)

Direktno!

U toku je anketa. Učesnici danas biraju najumišljeniju osobu. Na redu da izlažu su Nenad Macanović Bebica i Miljana Kulić.

- Ja bih naveo Slađu Poršelinu, Ivana Marinkovića i Jelenu Ilić nekako su umisli da su zvezde i sad kad su se vratili stalnom forsiraju da su glavna tema -rekao je Bebica.

S obzirom da večeras počinje Farma, ja ću u devet biti ispred apartmana da me odvede tamo jer bih volela da sa Kristijanom radim seoske poslove jer sam gledala iz apartmana da je fenomenalno i volela bih da doživim novo iskustvo. Tako da ću ja u 9 da budem spremna i da mi se sve stvari prenesu. Što se tiče najumišljenijih osoba, na prvom mestu je to Anđela Đuričić jer kulira Gastoza, ja znam da prema meni nisi i znam da se odupireš njegovim namerama, tako da si mi zbog toga umišljena. Druga osoba koja je umišljena i ušla je ovde u rijaliti i mislim da je uhvatila Boga za onu stvar to je Terza, ako postoji sumnja zašto provodi vreme sa Sofijom, ja znam kako je Milici i verujem da ga je ostavila jer niko normalan ne bi gledao nju u takvom stanju. Takođe i Jelena koja je namerno želela da isprovocira Ivana reakcijom sa Sonijem, ne volim umišljene ljude -rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja