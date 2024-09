Govore da sam ostavljen napolju: Terza se direktno obratio Milici, evo šta je rekao o svom odnosu sa Sofijom! (VIDEO)

Javno obraćanje!

U toku je anketa. Učesnici danas biraju najumišljeniju osobu. Na redu da izlažu su Lepi Mića, Borislav Terzić Terza, Ćomi Boj i Ana Spasojević.

- Samo da kažem Miljani da Sofija ništa nije kriva, ona nema potrebe da se sklanja od mene niti je ona bilo šta potencirala, ja sam sve vreme bio prijateljski nastrojen prema njoj i ako govore da sam ostavljen napolju videćemo šta će se desiti. Navešću Slađu, Ivana i Ćubu -rekao je Terza.

- Najumišljenija je Ivana Keneški koja misli da je iznad svih nas i toliko je ponosna i nadobudna, broj dva je dečko koji smatra da može da bude sa svakom devojkom, misli da je ovde sve a to je Uroš Rajačić. Umišljenost je visoko mišljenje o sebi koje ima i Ivan Marinković, tako da to je to -rekao je Mića.

- Neka bude Milena Kačavenda koja nadrkano hodanje gazi, nedodirljiva, sva bitna i važna, takođe Ivan Marinković, kao i Sofija koja je plava, lepa ali ne toliko ni pametna -dodao je Ćomi.

- Na prvom mestu Slađa koja je ušla kao Maja Marinković, samo što Maja ima manje zla u sebi. Druga je Anđela Đuričić i treća je buljaš Stanić -rekla je Ana.

Autor: Nemanja Šolaja