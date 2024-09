Ovde sam došao zbog deteta: Terza otkrio koji momenat će biti ključan za raskid veze sa Milicom (VIDEO)

Nova saznanja!

Borislav Terzić Terza razgovarao je sa Matejom Matijevićem o svojoj trenutnoj situacijom sa Sofijom Janićijević i trudnom verenicom Milicom Veličković.

- Čudno je ovde brate sve, devet i po meseci brate ovde da ostaneš čist -rekao je Terza.

- Ko da se odupre, nemoj da me zezaš Terza -rekao je Mateja.

- Čekam rođendan, ne mogu ništa da mi kažu ako ne dobijem pismo to je to. Ja sam svakako došao zbog deteta da obezbedim i da me ostavi to je moje dete -dodao je Terza.

Autor: Nemanja Šolaja