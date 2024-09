Anđeli se sviđa Karić?! Mensur razotkrio sve u programu uživo, evo da li je bio sa Đuričićkom u romansi! (VIDEO)

Šokantno!

Popularni rijaliti igrač, Mensur Ajdarpašić, gostovao je u emisiji 'Pitam za druga' na Red Tv gde je prokomentarisao sva aktuelna dešavanja u Eliti 8. On se dotakao svog druženja sa Stefanom Karićem, pa priznao da li je bio u romansi sa Anđelom Đuričić.

Stefan Karić i ti ste posvađali, šta je tu istina, kako ste funkcionisali pred njegov ulatzak u rijaliti?

Iskusno što se tiče do sad njegovog učešća, još uvek je rano da pričamo o bilo čemu ali videćemo. Mi smo u korektnim odnosima, nije kao što smo bili ali nema zle krvi. On i ja nikad nismo prelazili granice ponašanja.

Mediji su takođe špekulisali da ti je Anđela Đuričić bivša devojka, da li je to tačno ili ne?

Ma kakvi to je laž, mediji vole malo da pumpaju priču. Mi smo se družili i okej smo bili ali nikad nismo bili zajedno. Znaš kako ja sam iskreno govorio da ona fino izgleda fizički sad njeno mentalno stanje trenutno ne znam. Ona je onako opuštena i fleksibilna devojka i jako, socijalna i druželjubiva, nije tako kruta kao što se oseća tamo. Ona je ozbiljan mangup i moram da ti kažem da je ona imala iskustva sa dosta ozbiljnih ljudi i nije toliko blentava.

Da li misliš da može da se desi nešto između nje i Gastoza?

Mislim da on nije njen tip ali da može nešto da se desi između njih iskreno. Ako on bude uporan ona može da poklekne. Njoj se samo jedan momak njoj tamo sviđa ja to mogu da potvrdim, siguran sam da ima momka prema kome ima simaptije, držaće se ali neće ući u vezu. Taj lik nije prvi put u rijalitiju.

Da nije to Karić možda ili Mateja?

Nije Mateja ali ne želim ništa da pričam više stvarno, saznaće se to vremenom.

