Nikad emotivnija ispovest: Ivan Marinković završio sa Jelenom za sva vremena, ona šokirala izjavom da je protraćila godine života sa njim! (VIDEO)

Šokantno!

U toku je emisija ''Gledanje uspomena'', a sledeći klip bio je za Ivana Marinkovića.

On je gledao svoje slike iz detinjstva, uspomene iz braka sa Gocom Tržan, njegov susret sa sinom Željkom Kulićem, kao i lepe trenutke iz braka sa Jelenom Ilić Marinković.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Ivane plakao si u toku uspomena, zbog svega što si propustio u životu? -pitala je voditeljka.

- Drago mi je što sam video i pokojne roditelje i ćerkicu i Željka, imao sam lepo detinjstvo i dobre roditelje. Ja izgleda nikako ne mogu da se stabilizujem jer sam pun uspona i padova stalno. Meni sve veze i brakovi traju po 5 godina i u prvom braku sam dobio prelepu ćerkicu. Nikada nisam mislio da će tako nešto da uradi, pogotovo zato što je žensko, sad vraćam film za neke stvari. Ne mogu da verujem da nije mogla da se obuzda i da taj životinjski nagon ne može da kontroliše. Da ona piše poruku kako nekoga želi, nije imala hrabrosti da sve ovo prizna. Užasno se osećam, samo šetam i pušim cigare. Ja ne mislim da je moj brak bio loš, sve smo radili postepeno, preživeli smo katastrofe koje niko nije imao, na kraju smo se i skućili i da se sve ovo desi. Izgovorila je neke gluposti sinoć da ne mogu da poverujem. Tako za to neko čuvanje para, ona nema zdravstvenu knjižicu i onda sam je nagovarao da uzme da to završi jer je besplatno. Vidim po njoj veliku promenu i olakšanje i pre nego što sam čuo one odvratne stvari ja ne želim da pređem preko toga -rekao je Ivan.

- Ne želi ni da ti da Beku -rekla je voditeljka.

- Ja mnogo volim svog psa i ako ostanem sam mislim da bi bilo lepo da mi ga ostavi. Ja sam sklapao kockice i ovo između njega i nje traje mnogo duže. Ja ne znam da li ja nju toliko volim da sam ceo odnos idealizovao. Sad sam skontao i da više ni ne puši, pao joj je kamen sa srca, vidim takvo olakšanje i gađenje da ne znam zašto smo morali da se venčamo ako me nije volela. Ja se vodim činjenicama da su osobe volele nekoga i onda se odjednom sve promeni -rekao je Ivan.

- Jelena koliko dugo ga već ne voliš?

To je glupo pitanje, danas sam pričala sa Lejdi baš da ja nikad nisam njega molila da me spase. Kako se ja osećam neću pričati sada, ne moram da kažem te neke stvari -rekla je Jelena.

- Da li smatraš da su sve ove godine života sa njim protraćene?

- Smatram da su godine koje provodiš bez nečega što želiš protraćene, ja nisam želela da izađem iz odnosa ali sam shvatila da ako se to tako nastavi da nećemo moći da opstanemo. Nije lepo da sada potenciraš svoju patetiku, stvari nisu takve kakve deluju i izgledaju. Mi smo bili jako srećni ali postoje stvari koje ne mogu da se nadomeste -rekla je Jelena.

- Po svemu ovome što ona priča mi nismo bili srećni odavno a ona me je zavaravala sve vreme -rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja