U toku je 'Podela budžeta' Uroša Rajačića. On je dao budžete Aneli Ahmić, Mileni Kačavendi i Žani Omnii o kojima očigledno nije imao svoje mišljenje, te se sve vreme vodio Janjuševim. On je napadao upravo one ljude sa kojima Janjuš nije dobar.

-Žana za svoje nominacije izbaci si*e na izvolte, kako bi ostala što duže. To je jedna majka - rekao je Uroš.

-Ti si kao mali ostao željan si*anja, pa sad spominješ moje - rekla je Žana.

-Kakva je tvoja majka kad je tukla policiju? Sam si to pričao - rekla je Aneli.

-Ove četiri su ozbiljne domaćice, Slađu moram da izdvojim, ona je dobar čovek, ali sve radi na silu i za*ole je za sve - rekao je Uroš.

-Po čemu smo loše domaćice? - upitala je Aneli.

-Sve što vi pričate o sebi ja samo ponavljam - rekao je Uroš.

-Slađo čuo sam od dosta ljudi da radiš sve na silu, ja nisam rijaliti igrač. Za mene ništa što nije iskreno, nije dobro - rekao je Uroš.

-Žana ukočena, plastična baba. Vi ste najsmešnije babe koje sam ja ikada video. Vi po ceo dan tračarite, vi ste vrlo bitne, ne znate tri prosto proširene rečenice. Vi ste toliko glupe - rekao je Uroš.

-Ti izgledaš kao dečko koji ima posebne potrebe - rekla je Žana.

-Trebala bi pored tih operacija da slušaš nešto i možda ti nešto uđe u glavu - rekao je Uroš.

