Novo poniženje Aneli Ahmić: Izvređala Luku kao nikad, uvukla mu se u krevet, pa ga molila za zagrljaj! (VIDEO)

Šokantno od nje!

Aneli Ahmić i Luka Vujović nastavili su da se svađaju, a Aneli je isterala Luku iz kreveta zbog čega je on došao da spava na kauč. Čini se da njih dvoje ipak ne mogu da nađu zajednički jezik.

- Beži klošarko jedna - rekao je Luka.

- Ti si se peckao sa Sandrom i pipkao je - rekla je Aneli.

- Kunem se u sina da nisam, u pokojnu baku - rekao je Luka.

- Okej, pričao si sa njom - rekla je Aneli.

- Jesam, što jesam ja to kažem - rekao je Luka.

- Videćeš - rekla je Aneli.

- Ti si moja devojka - rekao je Luka.

- Ne nisam, ti sediš na dve stolice. Od svih naših osmeha, napravio si užas - rekla je Aneli.

- Dao sam ti srce - rekao je Luka.

- Ma da, osmeh ti sve govori - rekla je Aneli.

- Ma da, ti mene stalno omalovažaš - rekao je Luka.

- Ko si ti? - upitala je Aneli.

- Niko, u pravu si - rekao je Luka.

- Neću da te vređam zbog mame, Đedoviću dođi - rekla je Aneli.

- Boli me k*rac za Đedovića, šta on ima sa ovim? - upitao je Luka.

- Đedoviću išao je u pušionicu i peckao se sa Sandrom - rekla je Aneli.

- Vređaš me sada, ali ja ti sutra ne dam da me vređaš - rekao je Luka.

- Neću ti ja dati pristup, ajde izvini mi se za sve - rekla je Aneli.

- Pijan sam, izvinjavam se za sve, samo me ostavi na miru - rekao je Luka.

- Ajde da se dogovorimo da nemamo više komunikaciju nikakvu, ali da budemo u dobrim odnosima - rekla je Aneli.

- Došao sam ja kod tebe da spavamo, da se zagrlimo. Ti si me napušila i izvređala - rekao je Luka.

- Ko ti je šta zamerio? - upitala je Aneli.

- Pa ti me samo omalovažavaš, šta želiš onda od mene? - upitao je Luka.

- Ništa - rekla je Aneli.

- To si rekla i malopre da ne želiš, onda me pusti. Ne sviđa mi se to ponašanje tvoje, maltretiraš me. Želim da spavam i to je to - rekao je Luka.

Autor: N.P.