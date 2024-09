Volela bih samo da me pogleda u oči: Milica otkrila da je završila u bolnici zbog Terzine javne preljube sa Sofijom, pa donela ŠOK ODLUKU!

U emisiju Premijera - Vikend specijal se telefonskom linijom uključila Milica Veličković.

Milica je komentarisala sa voditeljkom Bojanom ponašanje svog bivšeg verenika Bore Terzića Terze koji ju je javno prevario sa Sofijom Janićijević.

Milica je na samom startu razgovora otkrila kako se oseća nakon svega što gleda u Eltii.

- Nije mi lako, iskreno mogla bih da dobijem honorare za sve koliko me spominju, ali jednini krivac je Borislav Bora Terzić. - rekla je Milica pa dodala:

- On sve vreme govori da je ušao da obezbedi bebu, dete, a porodicu ne pominje. Meni nije jasno, on je govorio da ulazi zbog nas, zbog porodice, a da li je on toliki folirant, ja to ne mogu da verujem.

Milica je nakon toga rekla da li je očekivala da će Terza to uraditi.

- Ne mogu da kažem da nisam očekivala da će to da se desi, ali meni nije realno da nije čekao bar da se porodim. On je totalni blam i za mene i za moju porodicu, a i za njegovu. Meni je njegova majka plakala, a najgore mi je što on ide laže, kune se, da se ništa nije desilo, a da li je on tolika budala da misli da je prevario tolike kamere. Ne bi me iznenadilo da i Sofija ostane trudna sa njim, ali ako ima imalo mozga ta devojka, svatiće sve - rekla je Milica pa dodala:

- On se pravda da se ništa nije desilo jutros Urošu, juče Mileni. Lepo je Mensur rekao, čovek je prekucao sve sezone rijalitija.

Milica se osvrnula i na ponašanje Sofije Janićijević.

- Ja mislim da se ona igra sa njim, ali mi nije jasno što je ta velika vernica, kako je rekla njena majka, a to radi. Ona je folirant, ali meni nije ona kriva, kriv mi je on. Meni je ona smešna, a njega to radi, on voli kada se žene lože na njega. On je mene počeo da zaboravlja, zaboravlja na moje postojanje, i mene i deteta.

- Ovo je kraj svega, on bi to radio i da sam ja tamo, prošle godine sam ja bila kriva za sve, a sada se vidi da je on kriv uvek bio. On i ja nemamo o čemu da pričamo, ali bih volela da uđem da me pogleda u oči, i da me vidi sa stomakom. Ja ću njemu dozvoliti da bude otac, jer ću imati dete sa njim, sa njim ću se dogovoriti samo oko alimentacije i to je to. On neće biti samo otac na papiru, on će imati pravo na našu ćerku.

Milica je otkrila da joj je nedavno pozlilo, da je bila u bolnici:

- Kada se u utorak poljubio na žurki sa njom, a u sredu je pričao o meni, kako me voli, prčao o detetu, a onda je legao kraj nje i zaboravio sve.

Autor: N.Brajović