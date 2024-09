Otvorili dušu jedno drugom: Anđela i Gastoz progovorili o bivšim ljubavima! (VIDEO)

Odlučili da se bolje upoznaju!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz sedeli su u kući Odabranih i bolje se upoznavali. Ona mu je priznala da joj zajednički život ni sa jednim bivšim momkom nije odgovarao, ali se nada da će upoznati osobu sa kojom će funkcionisati.

- Previše sam samostalna da bih živela sa nekim ili nisam nikog dovoljno volela da bih živela sa nekim. Jesam ono 10 dana, ali odmah shvatim da mi tu nije mesto - govorila je Anđela.

- Šta je bio problem? - pitao je Gastoz.

- U meni. Shvatim da to nije to, vidim da li mogu da funkcionišem sa nekim u četiri zida i vidim da ne mogu da živim sa tobom osobom. Tako je bilo uvek, ali je sigurno da ću da upoznam osobu sa kojom ću moći - pričala je Anđela.

- Ja sam sa 19 počeo da živim sa devojkom i šest godina smo živi zajedno. Živeli smo zajedno keva, ona i ja. Živeo sam i sa ovom i sa onom, meni je normalno da živim sa devojkom - pričao je on.

- Jeste normalno, samo sebe nisam pronašla u tome. Problem je u meni. Kad budem odlučila da živim sa nekim to će biti to i to je kraj. Mnogo mi je to intimno, a ti to ne doživljavaš tako - objašnjavala je Anđela.

- Meni je to prirodno... Ja da nisam postigao ovo, verovatno bi mi majka bila tu i imao bih decu. Radio bih u restoranu u Parizu i to je to, ali ne bih imao ovo. Sad da me pitaš šta bih više voleo to je ono, ali ne mogu ja ako je tako trebalo da bude. Ne znam da li sam bori ili gori čovek, ali nije bilo lako. Mislio sam da sam pametniji jer me je sve udarilo u glavu, popularan, lud i lep - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić