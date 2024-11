Otvorili sve karte: Keti i Aca progovorili o problemima u vezi koji su nastali zbog Gastoza, jedno drugom sasuli sve! (VIDEO)

Na korak do pomirenja?

Aleksandar Anđelić i Katarina Samardžić Keti obavili su ozbiljan razgovor o svom odnosu i problemima koje im je napravio Nenad Marinković Gastoz, zbog čega su i stavili tačku na vezu.

- Zašto bih ja bio loš sa Ivanom? - pitao je Aca.

- Kako da ne budeš? On je prozivao mene preko tebe - rekla je Keti.

- Najružnije je kad je osetio da sam ja u crvenom, on je grlio tebe i meni se smejao. Delovalo je kao sprdnja sa nekim ko ima 19 godina. On nije lud, on dobro zna kad i šta priča, a ti kao da si pala sa Marsa. Ja sam tebi rekao kad smo pričali da mi ne smeta da družiš sa bilo kim muško ili žensko, ko sam da branim? Druži se, ali neke stvari moraš sama da osetiš da ispoštuješ sa 40 godina - govorio je Aca.

- Ti ni sa kim nisi razvio tu vrstu prijateljstva. Ja njega gledam kao bilo koju ribu - pravdala se Keti.

- Koliko dugo ja sedim prekoputa vas, pustio sam vas par dana. Ti mene direktno ponižavaš. Ja imam veliki ego i to nije sporno... Moraš da shvatiš da ja ne dozvoljavam svim ljudima da mi priđu, imam komunikaciju sa nekoliko ljudi i to je to - dodao je Anđelić.

- Ne možeš da mi brojiš cigarete i prijatelje - dodala je Keti.

- Druži se sa kim hoćeš i sa kim ja nisam dobra. Je l' moja komunikacije otkako sam ušao sa tobom u vezu ista sa Marinkovićem? Ne, naravno da ne. Ništa se slučajno nije desilo. Ja sam sa Kadrom prekinuo komunikaciju jer mi je Peja dobar drug, zamisli na šta sam sve spreman zbog nekog sa kim sam u vezi i ko mi se stvarno svideo - poručio je Aca.

Autor: A. Nikolić