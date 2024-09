Smekšao me je: Anđela priznala da joj prija Gastozova pažnja, pa otkrila da strahuje da ne bude ponovo povređena: Opuštam se, ali sam oprezna! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Anđela Đuričić, koja je se osvrnula na odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Lepo se osećam, iskreno - rekla je Anđela.

- Šta se dešava sa Gastozom i tobom? - upitao je Darko.

- Pre neki dan sam mu rekla kako stvari stoje. Želela sam da se udaljim od njega, ali on ne zaslužuje da ga samo naprasno sklonim od sebe. Ništa mi nije loše uradio da bi bilo tako. Dobar je prema meni. Ne mogu da mu se ne osmehnem. Njegove fore su mi jako smešne. Prihvatila sam tu njegovu pažnju, jako mi to odgovara. Ostavlja mi čokoladice na krevetu, brine o meni. Smekšao me je. Prija mi jer je fin i dobar, ali to je jako plaši, zbog nekog mog prošlog odnosa. Opušam se, ali sam oprezna - kazala je Anđela.

- On je spontan, neposredan - dodao je Darko.

- Da, upravo tako. Otvoren je u tome da mu se dopadam i da sa mnom želi sve. Spontan je maksimalno. Sve što misli, on to kaže - istakla je Anđela.

Autor: S.Z.