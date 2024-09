Planira da oženi Anđelu?! Gastoza isprovociralo pitanje Ivana Marinkovića, evo na koji korak planira da se odvaži! (VIDEO)

Daje jasne signale!

Nenad Marinković Gastoz je u razgovoru sa Ivanom Marinkovićem otkrio da mu igra toplo hladno koju vodi Anđela Đuričić liči na to kao da želi da se uzmu, te bi on načinio ozbiljan korak ako ona to želi.

- Gastoz je dobio ono što je hteo, nema ništa lepše kad ti žena ne daje odmah pažnju pa ti moraš da je juriš -rekao je Ivan.

- Ma to što kažeš, strah me je malo, posle ćemo da se uzmemo, kako je krenula kao brak da planiramo -dodao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja