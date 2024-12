Kočnice joj popuštaju?! Sofija sve bezobraznija prema Milici, rešila da joj više ne ćuti: Ja mogu da radim šta poželim! (VIDEO)

Daje sebi mnogo za pravo?!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milicu Veličković.

- Milice koliko te iritira Sofija sa tim njenim ćutanjem u smislu: ''Ma nek priča budala'' - glasilo je pitanje.

- Nervira me, ali ja je dovedem na taj neki nivo da se takmiči sa mnom u izgledu i moralu. Najviše bi volela da mi iščupa dete iz stomaka. Ona kao ljubavnica koja voli tatu moje bebe treba da razmišlja najbolje za moju bebu. Zamisli ti oni planiraju Antaliju, ja sam se čak i sprdala da ne znam da li NN planira da me tuži pre Antalije ili posle. Njima je izgovor za sve zaljubili smo se - rekla je Milica.

- Ona priča stvari koje samo ona vidi iz svog ugla. Ona je jedina koja veruje u ovo što priča, to nije istina. Terza i ja nismo izašli odavde još, samo smo pričali šta bi bilo, kad bi bilo. On je taj koji nije želeo sa mnom da priča o detetu i ja nemam pravo da pominjem. Ja imam pravo da pričam o čemu ja hoću i kad god hoću. On i ja smo ušli u vezu i naravno da nećemo sedeti i ćutati. Ja - rekla je Sofija.

- Vi niste zajedno pod normalnim okolnostima i ne možete da dozvolite sebi da pričate takve stvari - rekla je Milica.

- Moje dete bi se zvalo Tjara, to je kruna na Ruskom. Ja sam njemu rekla da mi je žao što sam svako muško ime koje sam htela da dam potencijalno svojim sinovima, dala sam svoje dete. Ja imam puno pravo da pričam sa svojim dečkom - rekla je Sofija.

