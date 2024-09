Britka sablja: Uroš iskazao najdublje gađenje prema Terzi, pa opleo po Sofiji: Ona ne vredi ni tri dinara! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni sagovnornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Uroš Stanić, koji je je prokomentarisao sukobe sa brojnim učesnicima u Beloj kući.

- Šta se dešava sa tvojim svađama sa Mionom i Ša? - upitao je Darko.

- Nisam zaslužio od nje da se svađa sa mnom. Oni su oboje lažni. Nesrećni su oboje. Uveli su jedno pored drugog - kazao je Uroš.

- S druge strane imaš drugačiju situaciju kada je reč o Gastozu i Anđeli. Šta se dešava tu? - upitao je Darko.

- Oni su mi melem za oči. Nikada nisam video da se neko muva na takav način. Njiih dvoje su mi preslatki. Zasnovan im je odnos na zdravim temeljima. Miskim da će biti u vezi. Prognoziram im lepu, simpatičnu vezu. Mislim da će njihov odnos biti prelep - kazao je Uroš.

- Šta misliš o Terzi? - upitao je Darko.

- Jako sam razočaran. On se ne bori za Milicu i dete, već gleda samo svoje du*e. Ona se borila za taj odnos, ali on očigledno nema nameru da se bori za njih dvoje. Što se tiče tog odnosa, užasnut sam. On je stalno pored Sofije, užas jedan šta se dešava. Ne razmišlja mozgom, već polnim organom. Sofija ne vredi ni tri dinara. Devojka je sponzoruša. Mislim da sad nema nazad, njhov odnos će samo dalje ići - kazao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.