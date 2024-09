Iskazala gađenje: Miona napravila presedan, stala na Miličinu stranu, pa osolila slasno po Terzi i Sofiji! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Naredna sagovnornica Darka Tanasijevića bila je Miona Jovanović, koja je prokomentarisala odnos Borislava Bore Terzića i Sofije Janićijević.

- Kakva je to frka bila između Uroša i tebe? - upitao je Darko.

- Nije mogao da sačeka minut, dva da ja završim u toaletu, te je zapeo da opere ruke, a ja sam ih prala. Nije mi jasno ponašanje njegovo - kazala je Miona,

- Terza nije štedeo reči na tvoj račun tokom svađe sa Ša, izneo je brojne prozivke na tvoj račun. Kako to komentarišeš? - upitao je Darko.

- To je Terza. Kaže jedno, pa onda porekne. Ne zna ni šta govori. Molio je Ša napolju da mu pošalje stvari. Ša nije želeo da govori o tome, ali sad kad me je najstrašnije uvredio, nemam problem da kažem. Što se tiče Milice, ja je ne voli, ali ovo što on radi, to je strašno. Vidi se da se zaljubio u Sofiju. Zaljubljen je do ušiju. Ne znam da li je s njene strane samo to zbog rijalitija, ili joj se dopada, to ćemo da vidimo - istakla je Miona.

Autor: S.Z.