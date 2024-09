Dok ja pričam, ti se topiš: Gastoz otkrio da je želeo da poljubi Anđelu, ona otkrila da bi sve bilo drugačije da se ugase kamere! (VIDEO)

Posustaju!

Nenad Marinković Gastoz ponovo je pokušao da smekša Anđelu Đuričić, te joj je pričao romantične rodoslove kako bi je oduševio, dok mu je ona u svakom trenutku govorila da ga gleda samo kao prijatelja.

- Pitali su me koji je sledeći korak, ja sam rekao da želim da me zagrliš i kažeš da me voliš. Onda je Darko rekao da si mu to već tri puta rekla u intervjuu i da me ne bi pustila da dišem i da bi ceo život bio tu za mene -rekao je Gastoz.

- Jao kakav si ti lažov, što izmišljaš sad, dobro me poznaje Darko izgleda -rekla je Anđela.

- Meni deluje da ćeš na osnovu svog izgleda najbolje da mi spremiš neku Brazilsku hranu, nešto iz tog fazona -rekao je Gastoz.

- Da, da, ti stvarno nisi normalan -rekla je Anđela.

- Nisi ni ti, ti stvarno nemaš kočnice. Ti si sad dok pričaš sa mnom kao na 8000 obrtaja, dok ja pričam ti se topiš -rekao je Gastoz.

- A ti znaš kako ja razmišljam, ti si lud. Ja sam ti rekla ti si meni drug i bićeš mi drug -rekla je Anđela.

- Ja ako uđem u frend zonu sa tobom ćao. Moraš da shvatiš da te ništa ne teram i dalje -rekao je Gastoz.

- Ti si onako fin i suptilan i zaista nisi napadan dečko kao što si bio u početku.

- Ja sam ovde hteo da te poljubim ali ja neću moći dugo da hendlujem, jer ja igram po tvom, ti ovde vodiš priču -rekao je Gastoz.

- Ti si zaista suptilan i to nema cenu, to ne znači da ti neću okrnuti leđa i otići po svaku cenu ako mi nešto ne bude odgovaralo -rekla je Anđela.

Autor: Nemanja Šolaja